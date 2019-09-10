وفاة شخص وإصابة العشرات في حريق بمستشفى في ألمانيا

برلين- د ب أ:

توفي شخص، وأصيب العشرات في حريق بمستشفى بمدينة دوسلدورف الألمانية، حسبما ذكر رجال الإطفاء في وقت مبكر، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن من بين المصابين 7 يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم، بينما أصيب 4 بجروح خطيرة.

وأوضحت السلطات أن 12 شخصًا آخرين يعانون من استنشاق الدخان الناجم الحريق في مستشفى ماريان بدوسلدورف، مضيفة أن ما يصل إلى 100 شخص تلقوا الرعاية الطبية.

وقال رجال الإطفاء إنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحريق، الذي تم إخماده، ولم يعرف ما إذا كان الشخص الذي لقى حتفه أحد المرضى بالمستشفى أم لا.

كان الحريق اندلع في غرفة مريض مجاورة للمكان الذي عثر فيه على جثة الضحية.