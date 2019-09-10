أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

الأردن: فشل مفاوضات بين وزارة التعليم والمعلمين لإنهاء إضرابهم

10:34 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
الأردن: فشل مفاوضات بين وزارة التعليم والمعلمين لإنهاء إضرابهم

وليد المعاني

عمان- (د ب أ):

صرح وزير التربية والتعليم الأردني، وليد المعاني، بأن نقابة المعلمين رفضت كل الأفكار التي تم تقديمها لإنهاء الإضراب الذي بدأ أمس الأول الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المعاني القول إن اللقاء الذي عُقد مساء أمس الاثنين مع مسؤولي النقابة شهد تقديم عدة أفكار، إلا أنه قال إن النقابة رفضتها كلها، موضحا أن بين هذه الأفكار مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ربطه بالأداء، وتسهيل انتقال المعلمين بين الرتب، وعدم الخصم من العلاوة الفنية عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين.

واعتبر المعاني أن استمرار الإضراب يمس بمصلحة الطلبة ويرهق كاهلهم وكاهل ذويهم.

كما جدد مطالبة ممثلي النقابة بالتقدم ببادرة حسن نية لتعليق الإضراب، مع استمرار الحوار بين الحكومة والنقابة، إلى حين الوصول إلى تفاهمات حول المطالب.

وبدأ المعلمون في الأردن، أمس الأول الأحد، إضرابا مفتوحًا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50 بالمائة على الرواتب الأساسية.

وجاء الإضراب، بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، أمس بين نقابة المعلمين والحكومة.

وتتمسك النقابة بزيادة نسبتها 50% على رواتب المعلمين كافة، فيما تصر الحكومة على تطبيق نظام مزاولة المهن التعليمية، والذي تقول إنه يتيح علاوات تصل إلى 250% مقترنة بنوعية الأداء.

وليد المعاني عمان وزير التربية والتعليم الأردني الأردن

الخبر التالى:

وزير الخارجية المجري يسعى لتهدئة العلاقات المتوترة مع ألمانيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان