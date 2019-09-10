طائرة مسيرة تقصف مخزن أسلحة تابع للحشد العشائري غربي الأنبار

بغداد - (أ ش أ):

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى في العراق اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة قصفت مخزنا للأسلحة والذخيرة تابعا للحشد العشائري في قضاء هيت غربي الأنبار.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية: "إن الأنباء التي ترددت بشأن حدوث حريق في مخزن للحشد العشائري في منطقة المعمورة بقضاء هيت غربي الأنبار نتيجة ماس كهربائي غير دقيقة".

وأضاف: "أن طبيعة الانفجار ناجمة عن قيام طائرة مسيرة أطلقت صاروخًا باتجاه مخزن الأسلحة"، موضحًا أن جميع مخازن الحشد العشائري لا يوجد فيها أسلحة ثقيلة وإنما فقط متوسطة وخفيفة.

وكان مصدر أمني عراقي قد صرح أمس الاثنين، بأن حريقا اندلع في مخزن للأسلحة للحشد العشائري بقضاء هيت.​