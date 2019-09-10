أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

مصرع شخص وإصابة العشرات في حريق مستشفى بألمانيا

05:36 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
مصرع شخص وإصابة العشرات في حريق مستشفى بألمانيا

أرشيفية

برلين- (د ب أ):

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات في حريق بمستشفى بمدينة دوسلدورف الألمانية، حسبما ذكر رجال الإطفاء في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن من بين المصابين 7 يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم بينما أصيب 4 بجروح خطيرة.

وأوضحت السلطات، إن 61 شخصًا آخرين يعانون من استنشاق الدخان الناجم الحريق في مستشفى ماريان في دوسلدورف، مضيفة أن ما يصل إلى 100 شخص تلقوا الرعاية الطبية.

وقال رجال الإطفاء إن سبب الحريق، الذي تم إخماده، لم يعرف بعد.​

ألمانيا حريق مستشفى إخماد حريق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان