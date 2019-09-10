حريق يدمر أحد المعابد اليهودية التاريخية بمدينة مينسوتا الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

دمر حريق اندلع اليوم الاثنين أحد المعابد اليهودية التاريخية فى مدينة مينسوتا الأمريكية.

وذكرت شبكة ( ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحريق آتى تماما على معبد "اداس" الواقع بوسط مدينة دولتوث ، ولم يبق منه سوى بقايا بعض الحوائط.

وأسفر الحادث أيضا عن اصابة أحد رجال الإطفاء نتيجة تساقط ركام المعبد الذى تم بناؤه عام 1902.

ولم تتوافر تقارير عن أسباب اندلاع هذا الحريق.