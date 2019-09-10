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حريق يدمر أحد المعابد اليهودية التاريخية بمدينة مينسوتا الأمريكية

12:15 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
حريق يدمر أحد المعابد اليهودية التاريخية بمدينة مينسوتا الأمريكية

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ)

دمر حريق اندلع اليوم الاثنين أحد المعابد اليهودية التاريخية فى مدينة مينسوتا الأمريكية.

وذكرت شبكة ( ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحريق آتى تماما على معبد "اداس" الواقع بوسط مدينة دولتوث ، ولم يبق منه سوى بقايا بعض الحوائط.

وأسفر الحادث أيضا عن اصابة أحد رجال الإطفاء نتيجة تساقط ركام المعبد الذى تم بناؤه عام 1902.

ولم تتوافر تقارير عن أسباب اندلاع هذا الحريق.

هذا المحتوى من

Asha
حريق المعابد اليهودية مدينة مينسوتا الأمريكية معبد اداس
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