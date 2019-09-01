إيران: عملية جماعة حزب الله ترجمة لإرادة المقاومة في مواجهة التهديدات

طهران - (د ب أ):

قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن عملية جماعة حزب الله، التي هاجم فيها أهدافا إسرائيلية في وقت سابق اليوم الأحد، هي ترجمة إرادة المقاومة لمواجهة تهديدات من يريدون زعزعة أمن المنطقة.

واشار شمخاني إلى أن منطقة الخليج وسورية ولبنان والعراق "باتت مسرحا للممارسات الأمريكية والكيان الصهيوني (في إشارة لإسرائيل)"، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وأضاف أن التصدي للطائرات المسيرة الأمريكية في أجواء إيران ومعاقبة "الكيان الصهيوني" من قبل حزب الله هي "ترجمة لإرادة جبهة المقاومة في التصدي للتهديدات واثارة الفتن من قبل جبهة من يحاولون زعزعة الامن في المنطقة" .

ووصف شمخاني حزب الله بأنه "عنوان التيار الأصيل والواعي ويمتلك دعامة شعبية قوية".

كان حزب الله اللبناني قد شن هجمات على اهداف إسرائيلية في وقت سابق اليوم الأحد ، ورد الجيش الإٍسرائيلي بقصف أهداف داخل لبنان.