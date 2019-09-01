التعاون الإسلامي تدعو جمهورية "ناورو" إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الرياض - (د ب أ):

دعت منظمة التعاون الإسلامي جمهورية ناورو إلى التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعربت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان اليوم الأحد عن رفضها وإدانتها لقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبرت المنظمة أن "هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة".

كما دعت المنظمة "في الوقت نفسه حكومة ناورو إلى التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وتعد ناورو أصغر دولة أرخبيلية في العالم، إذ تبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا ولا عاصمة لها ويبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة.