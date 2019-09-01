أغسطس شهر الدماء في أمريكا.. 53 شخصًا قتلوا في هجمات إطلاق نار

القاهرة – مصراوي:

انتهى شهر أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية كما بدأ. إطلاق نار عشوائي أسفر عن قتلى جدد.

وقُتل سبعة أشخاص في إطلاق نار جماعي في تكساس صباح اليوم، ليرتفع عدد قتلى عمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 53 شخصًا في شهر أغسطس فقط.

وتستخدم السلطات الأمريكية كلمة إطلاق النار الجماعي على الهجوم الذي يسفر عن مقتل 3 أشخاص أو أكثر، بعيدا عن منفذ الهجوم.

أكثر الهجمات هذا الشهر كانت في ولاية تكساس، حيث وقعت 4 هجمات دموية من بين 8 في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الهجوم الأسوأ في إل باسو يوم الثالث من الشهر الجاري وأسفر عن مقتل 22 شخصًا.

ويعتبر الهجوم الأخير هو رقم 38 في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام.

وكانت أكثر 10 هجمات دموية في التاريخ الأمريكي الحديث كالتالي:

1 – إطلاق النار في لاس فيجاس عام 2017 (58 قتيلا).

2- إطلاق النار بملهى ليلي في أورلاندو عام 2016 (49 قتيلا).

3- إطلاق النار في فيرجينيا عام 2007 (32 قتيلا).

4- إطلاق النار بمدرسة ساندي هوك عام 2012 (27 قتيلا).

5- إطلاق النار بكنيسة ساثرلاند سبرينجز عام 2017 (26 قتيلا).

6- إطلاق النار في لوبي بولاية تكساس عام 1991 (23 قتيلا).

7- إطلاق النار في مطعم بسان يسيدرو بكاليفورنيا عام 1984 (21 قتيلا).

8- إطلاق النار في إلباسو تكساس عام 2019 (20 قتيلا).

9- إطلاق النار بمدرسة ستونمان دوجلاس عام 2018 (17 قتيلا).

10 – إطلاق النار بجامعة تكساس عام 1966 (17 قتيلا).