الإعصار "دوريان" يصل إلى اليابسة شمالي جزر البهاما

واشنطن - (د ب أ):

ذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن الإعصار دوريان وصل إلى اليابسة في جزر البهاما كإعصار من الفئة الخامسة، فيما يستعد سكان جنوب شرقي الولايات المتحدة لوصوله قريبا.

ووصل الإعصار، الذي وصفه المركز الوطني للأعاصير "بالإعصار الكارثي"، إلى الساحل في إلبو كاي في الساعة 1240 ظهرا بالتوقيت المحلي (1640 بتوقيت جرينتش) في جزر أباكو، حسب المركز.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في موجز الساعة الثانية عصرا أن إعصار دوريان يتجه "بكل قوته" إلى جزيرة جراند بهاما.

وحذرت المركز الوطني للأعاصير المواطنين من حدوث عاصفة تهدد الحياة وهطول أمطار غزيرة للغاية. وحثت السلطات سكان الجزر البالغ عددهم 400 ألف نسمة على البحث عن مأوى أو أرض مرتفعة.

ويخشى خبراء الأرصاد الجوية من بقاء مركز العاصفة بطيء الحركة فوق جزر البهاما لمدة طويلة والتسبب في أضرار كبيرة.

ويتجه دوريان نحو الغرب بسرعة 11 كم في الساعة. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يقترب أكثر من الساحل الشرقي لفلوريدا في وقت متأخر بين مساء الاثنين ومساء الثلاثاء.

وتصل السرعة القصوى المستمرة للرياح حاليا إلى ما يقرب من 295 كم/ساعة مع وجود رياح أعاصير تبعد 75 كيلومتراً عن عين الإعصار. من المحتمل حدوث بعض التقلبات في مستوى الشدة، ولكن من المتوقع أن يظل دوريان إعصارا كارثيا خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شارك في مؤتمر صحفي مقتضب في الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، إنه يجب على ولايات فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا أن تواصل استعداداتها. يقول المسؤولون إن سكان تلك الولايات سيتعاملون مع آثار الإعصار طوال الأسبوع.

وفى الوقت ذاته ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الإعصار دوريان تجاوز التوقعات واصفة دوريان بأنه الإعصار الأقوى على الإطلاق الذى يضرب جزر البهاما الدولة الجزيرة الواقعة في الكاريبي.

وأوضحت الوكالة الآن أن ولاية فلوريدا ليست ببعيدة عن الخطر في الوقت الراهن حيث أن أي انحراف طفيف في مسار الإعصار دوريان قد يجعل الولاية في دائرة المتاعب.