واشنطن: أعمال حزب الله تهدد أمن لبنان وسيادته

القاهرة - مصراوي:

حث مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، حزب الله في لبنان على الكف عن "الأعمال العدائية" التي تهدد أمن البلد واستقراره وسيادته.

وجاء موقف واشنطن بعدما قال حزب الله أنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية وأدت إلى مقتل وجرح من فيها، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - وفقا لسكاي نيوز.

وقال المصدر الأمريكي، "نحن على علم بهذه التقارير ونشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات على طول الحدود" وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف "هذا مثال آخر على الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الوكلاء الإيرانيون في تقويض السلام والأمن في المنطقة".

ويوم الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانا لخص فيه حصيلة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي لم تتجاوز الساعتين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "لقد رد جيش الدفاع على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن مقتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم. وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

واندلعت المواجهات الساعة من الساعة 16:19 إلى 18:19 تقريبا بالتوقيت المحلي، شهدت ردا إسرائيليا بقصف مكثف على قرى حدودية لبنانية.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها، لكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط لها."

وأوضح أن العملية التي نفذها حزب الله تمثلت في إطلاق 2-3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات.