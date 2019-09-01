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    مسؤول أمريكي يعرب عن دعم بلاده الكامل لإسرائيل في مواجهتها مع حزب الله

    09:18 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    مسؤول أمريكي يعرب عن دعم بلاده الكامل لإسرائيل في مواجهتها مع حزب الله

    قصف لبنان

    القاهرة - (د ب أ):

    أعربت الولايات المتحدة عن دعمها الكامل لإسرائيل في مواجهتها في وقت سابق اليوم الأحد مع حزب الله اللبناني.

    صرح بذلك جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص في تغريدة له.

    وقال " تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل. إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل ويقوضون فرص التوصل إلى سلام ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين".

    وأضاف "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

    كان حزب الله اللبناني قد شن هجمات على أهداف إسرائيلية في وقت سابق اليوم الأحد، ورد الجيش الإٍسرائيلي بقصف أهداف داخل لبنان.

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