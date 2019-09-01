حماس والجهاد تثمنان هجوم جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل

غزة - (د ب أ):

ثمنت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان الهجوم الذي قامت به اليوم الأحد جماعة حزب الله اللبنانية ضد إسرائيل.

واعتبرت حماس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أنه "لم يعد بمقدور الاحتلال الإسرائيلي أن يواصل عربدته في كل الساحات؛ من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين".

وشددت حماس على "حق حزب الله وكل قوى المقاومة في الرد على العدوان ومقاومة الاحتلال وخلق معادلات الردع معه؛ ليتوقف عن عدوانه وجرائمه، وإن يد المقاومة في لبنان وفلسطين لن تكون مغلولة عن مواجهة هذا العدو وردعه".

بدورها أشادت حركة الجهاد ب"الرد البطولي للمقاومة اللبنانية باستهداف آلية عسكرية" للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل.

وباركت الحركة "الرد لقيادة المقاومة ومجاهديها وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني وذوي الشهداء".