نتنياهو: سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفق التطورات

تل أبيب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان "وفق التطورات".

جاء ذلك في كلمة متلفزة أدلى بها نتنياهو بعد مشاورات مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وعلق خلالها على تطور الأوضاع على الحدود.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن نتنياهو طلب من القادة الأمريكيين والفرنسيين التدخل لوقف التصعيد.

وفي المقابل، طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عصر اليوم الأحد، تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لمواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون. كما تابع تطورات الأوضاع في جنوب لبنان.

وكانت مجموعة من "حزب الله" قد استهدفت بعد ظهر اليوم الأحد آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم داخل إسرائيل.