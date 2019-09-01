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    هيئة النقل السعودية: سعودة وظائف توصيل الطلبات في المملكة قريبًا

    06:36 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    هيئة النقل السعودية: سعودة وظائف توصيل الطلبات في المملكة قريبًا

    رئيس هيئة النقل العام بالسعودية الدكتور رميح الرمي

    الرياض - (د ب أ):

    أعلنت هيئة النقل السعودية أنها تعمل الان على مشروع جديد يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع، إذ سيقتصر العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم "الدليفري"، على شبان وشابات سعوديين فقط.

    وكشف نائب رئيس هيئة النقل العام السعودية، فواز السهلي، في بيان له اليوم الاحد أن "الجهات المعنية تعمل على إعداد اللوائح التشريعية لتوطين العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها"، متوقعًا "الانتهاء من تلك القوانين قريبًا".

    وقال السهلي إن "العمل في تلك التطبيقات سيقتصر على السعوديين فقط، لدى الانتهاء من اللوائح الخاصة بالقطاع".

    وتجد تطبيقات توصيل الطعام إقبالًا لافتًا في المدن الكبرى بالسعودية، حيث يلجأ لها سكان المملكة للحصول على وجبات متنوعة تصلهم لمنازلهم أو أماكن عملهم، بينما تتنافس مطاعم المملكة المتنوعة على تقديم عروضها في تلك التطبيقات لجذب نوع جديد من الزبائن.

    ويهيمن وافدون أجانب من مختلف الجنسيات على هذا القطاع حاليًا، فيما لا يمكن معرفة مدى استجابة شبان وشابات المملكة للعمل في المهنة الجديدة.

    وكانت السعودية قد قصرت العمل في تطبيقات توصيل الركاب، على السعوديين فقط، ليستقطب القطاع آلاف السعوديين قبل أن تلتحق بهم مواطناتهم النساء بعد رفع الحظر المفروض على قيادتهن للسيارات قبل نحو عام.

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