جيش لبنان يوضح عدد القذائف الصاروخية الإسرائيلية ونوعها والمناطق المستهدفة للآن

القاهرة - مصراوي:

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 40 قذيفة صاروخية قال إنها عنقودية وحارقة استهدفت عددا من المناطق جنوب لبنان، لافتا إلى أن "القصف لا يزال جاريا" - وفقا لسي إن إن.

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، وقال فيه: "استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في احراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمرا حتى الساعة".

وعلى الصعيد الآخر نقلت صفحته إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة: "أجرى رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو هاتفيا قبل قليل مشاورات أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس هيئة الأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين بعد ان تلقى تقارير عن آخر التطورات في الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

ويذكر أن حزب الله اللبناني أعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، الأحد، قائلا إنه قتل وجرح من فيها وذلك دون تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول ذلك، إذ اكتفى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر تغريدات أكد فيها استهداف الآلية.