إسرائيل تستهدف محيط بلدات جنوب لبنان بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة

بيروت - (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني في بيان عصر اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية استهدفت محيط بلدات مارون الراس عيترون ويارون الجنوبية بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة.

وقال بيان قيادة الجيش "استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى إندلاع حرائق في أحراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمراً حتى الساعة".

يذكر أن مجموعة من "حزب الله" كانت قد استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم داخل إسرائيل بعد ظهر اليوم الأحد.

وأعلن بيان صادر عن المقاومة الإسلامية أنه"عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 سبتمبر 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وأعلنت قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" أن قصفاً إسرائيلياً استهدف بعد العملية سهل منطقة مارون الراس بقذائف حارقة، وكذلك محيط بلدة يارون جنوب لبنان، ولكن القصف لم يطاول الأماكن السكنية.