الحريري يطالب أمريكا وفرنسا بالتدخل بعد توتر الأحداق بجنوب لبنان

القاهرة – مصراوي:

طالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالتدخل لوقف التوترات الأخيرة في جنوب لبنان.

وأجرى الحريري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالبا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية.

كما أجرت قوات الأمم المتحدة المسئولة عن حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) محادثات مع الأطراف المسئولة عن التوتر الأخير، والذي شهد تبادل لإطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية في لبنان إن قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة الحدودية، تجري اتصالات مباشرة مع الأطراف المعنية، لمنع تصعيد وتيرة الوضع الأمني في الجنوب.

وتوقف قصف الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية في لبنان أن قصف الاحتلال توقف في "مارون الراس وعيترون ويارون، توقف حوالي الساعة السادسة من عصر اليوم".

وكان حزب الله اللبناني أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

وأضافت قناة الميادين اللبنانية أن "المقاومة سمحت للطواقم بإجلاء المصابين من ناقلة الجند"، ولفتت إلى أن "هجوم المقاومة جاء في ذروة الإطباق الاستخباري الإسرائيلي".

وفي أول رد على عملية حزب الله قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "لبنان سيدفع الثمن"، وأصدر توجيهات لوزرائه بعدم اجراء مقابلات بخصوص التصعيد في الشمال.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية، ووقعت إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين نتيجة هجوم حزب الله".