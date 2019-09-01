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    غدًا.. أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة

    04:40 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    غدًا.. أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

    القاهرة - (مصراوي):

    أعلن الديوان الأميرى الكويتى، اليوم الأحد، توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدًا الاثنين، إلى الولايات المتحدة فى زيارة خاصة.

    وأوضح الديوان الأميرى الكويتى، فى بيان صحفى اليوم، أن أمير الكويت سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فى زيارة رسمية، يجرى خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس الموافق 12 سبتمبر الجارى.

    الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الولايات المتحدة

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