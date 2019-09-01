غدًا.. أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة

القاهرة - (مصراوي):

أعلن الديوان الأميرى الكويتى، اليوم الأحد، توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدًا الاثنين، إلى الولايات المتحدة فى زيارة خاصة.

وأوضح الديوان الأميرى الكويتى، فى بيان صحفى اليوم، أن أمير الكويت سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فى زيارة رسمية، يجرى خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس الموافق 12 سبتمبر الجارى.