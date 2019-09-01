مبعوث أمريكي: واشنطن وطالبان على وشك التوصل لاتفاق ينهي 18 عاما من النزاع

واشنطن - أ ش أ

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم /الأحد/، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية أوشكتا على التوصل لاتفاق لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

وأضاف خليل زاد - في تدوينة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف، ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".. مشيرا إلى أنه سيتوجه في وقت لاحق اليوم، إلى كابول لإجراء مشاورات بعد انتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات.

ولم يوضح المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، ما إذا كان لديه نص سيعرضه على السلطات الأفغانية، فيما أفاد عدة مسؤولين بأن انتقال المحادثات إلى كابول يشكل إشارة إيجابية.

ويعقد الجانبان الأمريكي والأفغاني، مفاوضات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات أمنية مقابل خفض كبير في القوات الأمريكية التي تضم 13 ألف عسكري في أفغانستان.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في سبتمبر الجاري والانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.