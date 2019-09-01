"يد واحدة".. ماذا قالت صحف الكويت عن زيارة السيسي؟

كتبت – إيمان محمود:

أولت الصحف الكويتية، اهتمامًا بارزًا بالزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكويت، والتي عقد خلالها قمة ثنائية ومباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الاهتمام المُشترك.

ووصل الرئيس السيسي، مساء السبت، مطار الكويت الدولي حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ثم إلى قصر بيان.

وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم الأحد، بالأمير صباح الأحمد في قصر بيان، أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والكويت، معربا عن تقدير مصر رئيساً وحكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة.

وفيما يلي أبرز ما جاء بالصحف الكويتية عن الزيارة الهامة..

الراي: يد واحدة

بعنوان "يد واحدة"، نشرت صحيفة الراي الكويتية تقريرًا عن أهمية الزيارة، ونقلت عن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي وصفه زيارة النائب العام المستشار نبيل صادق إلى الكويت بـ"التاريخية، كونها الأولى التي يقوم بها نائب عام من جمهورية مصر العربية إلى البلاد".

وعن ماهية المساعدة القضائية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، قال العسعوسي إنها "تقوم على تبادل البيانات والمعلومات في القضايا، والإجابة عن بعض الاستفسارات أو سؤال بعض الشهود"، مؤكدًا أن هذه المذكرة "ذات طابع ثنائي".

الأنباء: مرحبا بالرئيس المصري

فيما نشرت صحيفة الأنباء، مقالاً كتبه سفير دولة الكويت لدى مصر، بعنوان "مرحبًا بالرئيس المصري"، إذ رحب فيه بزيارة الرئيس السيسي للكويت، قائلاً إنها تدل على "مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين على مدار عقود طويلة".

وأضاف السفير محمد صالح الذويخ: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها والتي جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، وأن نقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".

وأكد قوة الصلة التي تربط البلدين: "ولسوف يكون تأكيدنا المتجدد على قوة ما يربطنا من صلات، تحصيل حاصل لثلة من المواقف المضيئة، التي ميزت مسيرة تعاوننا الأخوي عبر أجيال متلاحقة، وعقود متتالية، وضعت بصماتها الراسخة على مختلف مجالات التعاون، وتكفلت برعايته وتعظيمه، وصولا إلى ما نشهده اليوم من تفاهم وتقارب، يشعر به الجميع، ويلمسه القاصي والداني في صورة مشرقة، قوامها المحبة والتقدير والعمل الثنائي من أجل صالح بلدينا الشقيقين".

الجريدة: قمة مواجهة التحديات

من جانبها، وصفت صحيفة الجريدة الكويتية قمة السيسي والأمير الكويتي بـ"قمة مواجهة التحديات". وقالت الصحيفة إن هذه القمة جاءت "وسط ما يحيط بالمنطقة من تهديدات وأجواء ملبدة تستلزم مواجهتها".

ونقلت الصحيفة تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المصرية، الذي وصف الزيارة بأن لها "أهمية كبيرة نظرًا إلى التحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي والإسلامي، وتتطلب أهمية العمل العربي المشترك، لافتة إلى أن مصر تؤكد دائمًا تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسياً واقتصادياً وعسكريًا".

صحيفة الوطن

وأبرزت صحيفة الوطن الكويتية، تفاصيل استقبال أمير الكويت للرئيس السيسي، قائلة "أقام صاحب السمو أمير البلاد.. بقصر بيان ظهر اليوم مأدبة غداء على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أهمية ما تناولته الزيارة من مباحثات بين الجانين، كما نقلت عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار، قوله إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.