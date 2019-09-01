  • عاجل:مصادر: المالية تلغي "الدولار الجمركي" وتعمل بالسعر الحر من أول سبتمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    لبنان: طائرات إسرائيلية مسيرة اخترقت المجال الجوي وألقت مواد حارقة

    02:37 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    لبنان: طائرات إسرائيلية مسيرة اخترقت المجال الجوي وألقت مواد حارقة

    الجيش اللبناني

    القاهرة - (مصراوي):

    قال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني اليوم الأحد، وألقت مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود.

    وأضاف الجيش اللبناني إنه يتابع الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

    وقال الجيش الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة ، اندلعت الحرائق في المنطقة الحدودية اللبنانية. نشأت الحرائق بعمليات قامت بها قواتنا في المنطقة".

    وقال البيان الصادر عن الجيش اللبناني اليوم الأحد "خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1 / 9 / 2019 الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

    وأضاف البيان "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

    الجيش اللبناني طائرات إسرائيلية إسرائيل الأمم المتحدة

    الخبر التالى:

    الشرطة الأمريكية: منفذ حادث تكساس رجل أبيض في منتصف الثلاثينيات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان