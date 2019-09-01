​طالبان تشن هجوما على مدينة بشمال شرق أفغانستان

كابول- د ب أ:

قال مسؤولون محليون اليوم الأحد إن مسلحي طالبان شنوا هجوما على عاصمة إقليم باجلان بشمال شرق أفغانستان.

ويعد هذا ثاني هجوم تتعرض له المدينة خلال يومين.

وقال حياة الله وافا العضو بمجلس الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المسلحين شنوا الهجوم نحو الساعة الواحدة صباحا (1830 بتوقيت جرينتش أمس السبت) من ثلاثة اتجاهات، وتمكنوا حتى الان من السيطرة على منطقة داخل المدينة.

ويأتي هذا الهجوم بعد قيام مسلحي طالبان بشن هجوم على إقليم قندوز، حيث تمكنوا من السيطرة على عدة منشآت ومنطقة في مدينة قندوز.

وكان تفجير انتحاري بمدينة قندوز، عاصمة الإقليم، قد أسفر عن مقتل ما لايقل عن 10 أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم أفراد من قوات الأمن أمس السبت.