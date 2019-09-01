الرئيس البولندي يشكر نظيره الألماني على رفع مستوى المعرفة بمدينة فيلون

وارسو- د ب أ:

شكر الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير على اختياره القدوم إلى فيلون لحضور إحياء الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية قائلا إنها ستساعد في نشر المعرفة بين الألمان حول قصف المدينة.

وقال دودا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد "بفضل وجودكم هنا ... سيعلم الألمان بشأن مأساة فيلون وسكانها وكيف كان واقع بداية الحرب العالمية الثانية".

وأقر شتاينماير في كلمته بأن قلة قليلة من الألمان هم من كانوا على علم بمأساة فيلون التي حدثت قبل 80 عامًا.

وقال دودا: "من الأسهل الذهاب حيث يقاتل الجنود بدلاً من المكان الذي قصف فيه الجيش على نحو إجرامي أشخاص عاديين أثناء نومهم".

وقال الرئيس البولندي إن وجود الرئيس الألماني في فيلون هو شكل من أشكال "التعويض الأخلاقي" .