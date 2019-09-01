الرئيس الفنزويلي: سنستأنف المحادثات مع المعارضة

كاراكاس- د ب أ:

من المقرر أن تبدأ المحادثات بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومعارضة البلاد خلال الأيام المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب مادورو أن المناقشات ستستأنف بمساعدة الحكومة النرويجية، دون تحديد موعد محدد للمحادثات، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وقال البيان "بالتأكيد خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن أخبار سارة حول عملية الحوار"، مستشهدا بتعليقات مادورو في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقد تساعد المحادثات في تخفيف العقوبات على فنزويلا. وتقول أكثر من 50 دولة أن زعيم المعارضة خوان جوايدو، بصفته رئيس الجمعية الوطنية، يعتبر هو الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد.

يشار إلى أنه كلما طال الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق، فإن دعم جوايدو يتضاءل. ومع استمرار فرض العقوبات، فإن الوقت أيضا ليس في صالح مادورو.