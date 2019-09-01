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    حول العالم في 24 ساعة: حزب الله يتحدث عن رد عسكري ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

    01:01 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    حول العالم في 24 ساعة: حزب الله يتحدث عن رد عسكري ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

    حسن نصر الله

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تهديد الأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، برد مفتوح على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ينطلق من لبنان.

    حسن نصر الله حزب الله اللبناني لبنان الاحتلال الإسرائيلي تركيا إسراء غريب السيسي

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