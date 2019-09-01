حول العالم في 24 ساعة: حزب الله يتحدث عن رد عسكري ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تهديد الأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، برد مفتوح على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ينطلق من لبنان.
الخبر التالى:مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في هجوم ولاية تكساس الأمريكية
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