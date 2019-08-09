أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

الاحتلال الإسرائيلي يبعد نائب مدير أوقاف القدس لـ 6 أشهر عن الاقصى

08:23 م الجمعة 09 أغسطس 2019
الاحتلال الإسرائيلي يبعد نائب مدير أوقاف القدس لـ 6 أشهر عن الاقصى

الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إبعاد الشيخ الدكتور ناجح بكيرات، نائب مدير عام أوقاف القدس من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس الأول منزل بكيرات الكائن في صور باهر، و تم التحقيق معه أمس الخميس لمدة 3 ساعات في مركز شرطة القشلة.

وقال الشيخ بكيرات إن "قرار إبعادي جاء بادعاء أنني أشكل خطرا على السلطات الاسرائيلية في المسجد"، مشيراً الى انه تم إبلاغه بمراجعة شرطة الاحتلال للتحقيق معه مرة ثانية يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن بكيرات يعمل في المسجد الأقصى منذ 43 عاما، وأن قرار إبعاده من شأنه أن يعرقل عمله، مبينا ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحاول نقل رسالة للمجتمع المقدسي لتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن الاقصى والقدس مفادها بانه حتى شخصيات ومرجعيات المدينة معرضة للابعاد.

وقال "الذي يجب أن يُبعد عن الأقصى ليس العاملين، ولا حراس المسجد الاقصى، وانما حسب الاستاتيسكو هم الشرطة الخاصة والمتطرفين"، معتبرا قرار الابعاد بانه ينطوي على عنصرية وظلم وتعد على الحرية الدينية التي كفلته اتفاقية جنيف والشرائع السماوية أيضا.

وأشار إلى أن قرار الابعاد سياسة ممنهجة تأتي في سياق تهويد المدينة، ونقل الرموز اليهودية الى المسجد الأقصى.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلية القدس المسجد الاقصى اسرائيل فلسطين

الخبر التالى:

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان