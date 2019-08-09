قافلة طبية مصرية لجراحات الأطفال تزور تنزانيا

القاهرة - مصراوي:

في إطار الدور المصري في القارة الافريقية، واتصالًا برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، تزور حاليًا قافلة طبية مصرية متخصّصة في مجال جراحات الأطفال برئاسة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، جمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري.

وأوضح السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا، الذي كان في استقبال القافلة عند وصولها لدار السلام يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري، أن زيارة القافلة تأتي في إطار التعاون المصري التنزاني في كافة المجالات، وحرص مصر على وضع إمكاناتها وخبراتها في المجال الصحي لخدمة الاشقاء في تنزانيا.

وأشار إلى أن تنظيم القافلة جاء بالتعاون بين "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" وكل من جامعة الإسكندرية، وجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، وأن زيارة القافلة هي السادسة لها لتنزانيا منذ عام 2014، حيث أجرت القافلة خلال زياراتها السابقة المئات من العمليات الجراحية لأطفال تنزانيا، كما قامت بإجراء الكشف على المئات منهم.

وأضاف السفير المصري أن القافلة تحظى باهتمام وإشادة من الجانب التنزاني، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة التنزانية " أومى مواليمو" أشادت خلال لقائها به يوم 7 أغسطس الجاري بجهود مصر لدعم قطاع الصحة في تنزانيا، وبالدور الذي تقوم به القافلة في تنزانيا خاصةً على صعيد تقديم خدماتها الصحية والعلاجية وتدريب الكوادر الطبية التنزانية، وبما يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن.