إصابة 5 أشخاص في انفجار جديد بالقرب من مستودع للذخيرة في روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أصيب 5 أشخاص على الأقل، جراء انفجارات جديدة في ميدان للتدريب العسكري بإقليم كراسنويارسك الروسي، الواقع في سيبريا.

وذكرت هيئة الطوارئ التابعة للإقليم، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه أثناء سير قطار على بعد 500 متر شمال بلدة كامينكا بالإقليم المذكور شوهد انفجار أعقبته موجة من التفجير الحقت أضرارا في زجاج القطار والأشخاص.

ومن جانبها .. أعلنت السلطات المحلية أنه أثناء أعمال إزالة الألغام بالقرب من مستودع للذخيرة، الذي احترق قبل أيام في إقليم كراسنويارسك، وقع انفجار جديد أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

يُذكر أن اثنين من المتخصصين العسكريين الروس لقيا مصرعهما وأُصيب ستة آخرون أمس الخميس جراء انفجار وقع بميدان التدريب العسكري بمقاطعة أرخانجيلسك الروسية.