ظريف: وجود تحالف عسكري في الخليج سيمثل "مصدرا لانعدام الأمن"

طهران - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن مهمة الأمن البحري بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز ستكون "مصدرا لانعدام الأمن - برغم الدعاية".

وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل مهمة بحرية بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج. وافقت بريطانيا على الانضمام، لكن دولًا أوروبية أخرى - خاصة ألمانيا - كانت متحفظة خوفا من الانجرار إلى صراع شامل.

وكتب ظريف عبر موقع تويتر اليوم الجمعة: "الخليج الفارسي هو شريان الحياة الحيوي، وبالتالي أولوية للأمن القومي في إيران التي تصون الأمن البحري منذ فترة طويلة".

وأضاف "مع مراعاة هذا الواقع، فإن أي وجود من خارج المنطقة مسلّم بأنه مصدر لانعدام الأمن- رغم الدعاية. إن إيران لن تتردد في حماية أمنها".

وفي ذات السياق، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن "احتمال تواجد قوات الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي يشكل تهديدا سافرا لإيران".

جاء ذلك ردأ على إعلان إسرائيل عن استعدادها للانضمام إلى تحالف عسكري أمريكي لحماية الملاحة في الخليج.