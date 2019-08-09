مورو والشاهد يقدمان اوراق ترشحهما للرئاسية في تونس

تونس- (د ب أ):

قدم عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية والرئيس المؤقت للبرلمان، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة اوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتقدم مورو باوراق ترشحه عن حزب النهضة الذي يتصدر البرلمان بأكبر كتلة فيما يمثل الشاهد مرشح حزب حركة تحيا تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

كما اودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق اوراق ترشحه للانتخابات.