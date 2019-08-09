إيداع الرئيس القرغيزي السابق الحبس الاحتياطي وسط احتجاجات ضخمة

موسكو- (د ب أ):

تم اليوم الجمعة إيداع الرئيس القرغيزي السابق ألماظ بك أتامباييف الحبس الاحتياطي على خلفية ادعاءات بالفساد في الوقت الذين دشن فيه مؤيدوه مظاهرات حاشدة الليلة الماضية بالقرب من مقر إقامته في العاصمة، بشكيك.

وتعرض ضابط لرصاصة قاتلة خلال محاولة قوات الشرطة مداهمة محل إقامة أتامباييف خارج بيشكيك بداية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي احتشد فيه مؤيدو الزعيم السابق خارج مقر إقامته.

وأوردت وكالات أنباء محلية و روسية، أن أكثر من 80 شخصا أصيبوا خلال العملية. وسلم أتامباييف نفسه إلى السلطات أمس الخميس سعيا لتفادي سفك مزيد من الدماء.

وذكرت وزارة الداخلية القرغيزية في بيان أنه بعدما تم اقتياد أتامباييف إلى الحبس، سار أنصاره إلى داخل بلدة كوي- تاش، حيث مقر إقامته، وحطموا زجاج سيارات متوقفة واحرقوا قسم شرطة بالكامل.

وقالت الوزارة إن الشرطة تمكنت من تفريق مظاهرة أخرى في العاصمة. وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين وصولوا إلى عدة مئات.

يشار إلى أنه تم تجريد أتامباييف، الذي تولى الرئاسة من عام 2011 إلى 2017 ، من حصانته القضائية في يونيو في أعقاب مزاعم الفساد، ونفى الرئيس السابق، 62 عاما، التهم الموجهة إليه واتهم السلطات الحالية بإساءة استخدام صلاحياتها.

وقال خبير الشؤون اليوروأسيوية كريس ويفر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): " كان من الواضح قبل وقت قصير أنه ستكون هناك مواجهة بين الرئيسين الحالي والسابق، وتحديدا بعدما قال أتامباييف إنه لن يتعاون مع الرئيس الحالي وإنه سيعمل بعيدا عنه".

وأضاف ويفر: " تواجه البلاد احتمال أن يكون لها حكومتان يقودهما الرئيسان المنتخب، والسابق".

وعرض رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف الدعم على الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف خلال لقاء جمع بينه الاثنين في منتجع بلدة شولبون آتا بقرغيزستان حيث تستضيف البلاد المحادثات الاقتصادية مع العديد من الدول السوفيتية السابقة.

وقال ميدفيديف للرئيس القرغيزي، وفقا لنسخة رسمية، "نسعى بقوة إلى تقديم المساعدة والدعم لصديقتنا وشريكتنا، جمهورية قرغيزستان"، مضيفا "هذا ما سيكون الأمر عليه، لا يساورك شك في هذا."

وكان أتامباييف سعى في السابق إلى الحصول على دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء في الكرملين جرى في شهر يوليو الماضي وسط تزايد الادعاءات بالفساد. وعقب اللقاء، أعرب بوتين عن دعمه لجينبيكوف قائلا:" يجب على الجميع أن يتحدوا خلف الرئيس الذي يتولى مقاليد السلطة".