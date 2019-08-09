رئيس الحكومة التونسية يقدم اوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ويرفض الاستقالة من منصبه

تونس- (د ب أ):

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة إنه لن يستقيل من منصبه مع تقديمه اوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة.

وأوضح الشاهد عقب تقديم أوراق ترشحه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنه ليس هناك من داع قانوني لتقديمه الاستقالة لا سيما وأن هيئة الانتخابات هي المخولة بالمراقبة.

وقال الشاهد في تصريحه للصحافيين "من يرد الحديث عن استقالة الحكومة فهم يريد تأجيل الانتخابات. استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة بأكملها".

وتابع في تصريحه "البلد بصدد محاربة الارهاب وفي حالة طوارئ ولنا موسم سياحي والعودة الى المدارس. سأتحمل مسؤوليتي والانتخابات محطة كباقي المحطات وسأشارك كباقي المرشحين".

وسيكون الشاهد، 43 عاما، ممثلا لحزب "حركة تحيا تونس" الذي تأسس في 2018 اثر خلافاته مع حزبه السابق حركة نداء تونس ومع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

كان الشاهد قد صرح أمس أمام تجمع لأنصار حزبه أنه سيكون مرشح "الصف الديمقراطي والتقدمي".

وعمل الشاهد، المهندس الفلاحي والحاصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية، في الحكومة منذ 2015 وشغل منصب وزير الشؤون المحلية قبل أن يتولى رئاسة الحكومة منذ 2016 بتكليف من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال الشاهد اليوم الجمعة "رئيس الجمهورية ضامن للدستور والانتقال الديمقراطي ويجب أن يكون لديه مفهوم الأمن القومي ومفهوم الدولة والعلاقات الخارجية ويجب أن يملك القدرة على التفاوض واتخاذ القرارات الصعبة في وقت قصير".

وأضاف في تصريحه للصحافيين "رئيس الجمهورية يجب أن يعيد الأمل للتونسيين وأنا أريد ان أمثل قطيعة مع منظومة امتدت لعشرين أو لثلاثين عاما سابقة".

وتغلق هيئة الانتخابات اليوم الجمعة باب الترشح مع انقضاء الآجال المخصصة لذلك وستبت في ملفات المترشحين في أجل لا يتجاوز يوم 14 آب/أغسطس بينما تنطلق الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر وتستمر حتى يوم 13.