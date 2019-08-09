وزيرا خارجية العراق والكويت يؤكدان أهمية التنسيق لحلحلة الازمات في المنطقة

بغداد - أ ش أ

أكد وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم ، ونظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، أهمّية التنسيق والتشاور بما يسهم في حلحلة الأزمات التي تتعرَّض لها المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين ، حيث بحثا آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة ، والأمنيّة وتطوير التعاون الثنائيّ، كما تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليميّة، والدوليّة التي تحظى باهتمام البلدين، ومنها مُستجدّات الأوضاع في المنطقة .