واشنطن: الإعفاءات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني ستناقش في وقتها

واشنطن - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستقرر عندما تنتهي مهلة الـ90 يوما المعمول بها حاليا ما إذا كانت ستمدد الإعفاءات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني أم لن تمددها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "إذا كان الأوروبيون يريدون أن يصبحوا رهائن للتهديد الإيراني فهذا شأنهم، وبالنسبة للاستثناءات في البرنامج النووي الإيراني فقد اتخذنا قرارا بالتمديد لـ90 يوميا".

وأوضحت أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي مع الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ القرار بتمديد الإعفاءات أو عدم تمديد الإعفاءات حين يحين الوقت لذلك.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون أعلن - في وقت سابق - أن الولايات المتحدة جددت الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران لمدة 90 يوما.