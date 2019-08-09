مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" شمال أفغانستان
08:52 ص الجمعة 09 أغسطس 2019
كابول - (أ ش أ)
أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة (طالبان) وإصابة 9 آخرين في اشتباكات وقعت بإقليم ساري بول، شمال أفغانستان.
وقال فيلق سيلاب (209) التابع للجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن الاشتباكات اندلعت في منطقة مسجد الصفد ، وأن قوات الأمن استعادت حاملة جنود من طراز (همفي)، وأبطلت مفعول عبوتين ناسفتين.
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