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    مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" شمال أفغانستان

    08:52 ص الجمعة 09 أغسطس 2019
    مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" شمال أفغانستان

    حركة طالبان

    كابول - (أ ش أ)

    أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة (طالبان) وإصابة 9 آخرين في اشتباكات وقعت بإقليم ساري بول، شمال أفغانستان.

    وقال فيلق سيلاب (209) التابع للجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن الاشتباكات اندلعت في منطقة مسجد الصفد ، وأن قوات الأمن استعادت حاملة جنود من طراز (همفي)، وأبطلت مفعول عبوتين ناسفتين.

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