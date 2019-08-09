شرطي لندن "في حالة مستقرة" بعد تعرضه لهجوم بمنجل

لندن - (د ب أ):

ذكرت الشرطة البريطانية أن شرطيا في لندن كان قد تعرض للطعن عدة مرات في هجوم بمنجل الخميس "يرقد في حالة خطيرة لكنها مستقرة".

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أن الشرطي البالغ من العمر 28 عاما، الذي أصيب بجروح في رأسه ويده، ظل بالمستشفى في حالة خطيرة لكنها مستقرة، مضيفة أنها لا تعتقد أن جروحه مهددة للحياة.

وكان رجل قد اتهم بالشروع في القتل وحيازة سلاح هجومي ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن صباح يوم الاثنين المقبل.

ووقع الحادث في منتصف الليل تقريبا عندما أشار ضابطان في سيارة شرطة إلى سيارة "فان" لكي تتوقف في ليتون شرقي لندن.

ولاحق الشرطيان السيارة عندما لم تتوقف. وعندما توقفت ترجل الشرطيان عن السيارة للتحدث إلى السائق الذي هاجم أحدهما، بحسب بيان للشرطة.

وكان السائق حامل المنجل قد تم إلقاء القبض عليه بعدما استخدم الشرطي صاعقا كهربائيا للسيطرة عليه.

وقالت المفتشة جوليا جيمس من وحدة قيادة نورث إيست: "ما بدأ كعملية روتينية لإيقاف مركبة تحول بسرعة للغاية وبشكل غير متوقع إلى هجوم لم يسبقه استفزاز بسلاح".

ولا يعتقد أن الحادث على صلة بالإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن هجمات الطعن زادت مؤخرا في بريطانيا.