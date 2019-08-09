  • عاجل:فيديو جديد لخط سير منفذ تفجير معهد الأورام.. "من النزهة لقصر العيني"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    ​البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع أمير قطر القضايا الأمنية بالشرق الأوسط

    03:53 ص الجمعة 09 أغسطس 2019
    ​البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع أمير قطر القضايا الأمنية بالشرق الأوسط

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    ذكر البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القضايا الأمنية بالشرق الأوسط.

    وأضاف البيت الأبيض في بيان أن ترامب وتميم بحثا كذلك الجهود التي تبذلها قطر لدعم الاستقرار الإقليمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

    كما تناول الاتصال "نجاح الزيارة الأخيرة من جانب الأمير للبيت الأبيض".

    دونالد ترامب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قطر الشرق الأوسط ?البيت الأبيض
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان