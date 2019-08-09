​البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع أمير قطر القضايا الأمنية بالشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ):

ذكر البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القضايا الأمنية بالشرق الأوسط.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن ترامب وتميم بحثا كذلك الجهود التي تبذلها قطر لدعم الاستقرار الإقليمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

كما تناول الاتصال "نجاح الزيارة الأخيرة من جانب الأمير للبيت الأبيض".