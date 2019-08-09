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    نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور بوتان والهند

    02:04 ص الجمعة 09 أغسطس 2019
    نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور بوتان والهند

    جون سوليفان

    واشنطن - (أ ش أ):

    يقوم جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى كل من بوتان والهند خلال الفترة من 11 وحتى 17 أغسطس الجاري بهدف تعزيز شراكة الولايات المتحدة مع الدولتين، اللتين تمثلان أهمية كبيرة في الحفاظ على القواعد المطبقة في المناطق المطلة على المحيطين الهادي والهندي في جنوب آسيا.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي إن سوليفان سيستكشف فرص توسيع وتعميق العلاقات الأمريكية مع مملكة بوتان حكومة وشعبا.

    وأضافت أن المسئول الأمريكي سيتوجه - بعد ذلك - إلى العاصمة الهندية نيودلهي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الواسعة ومتعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والهند ، والتي تقوم على الالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون ، ويلتقي مع وزير الشئون الخارجية الهندي جيشانكار ، كما سيتحدث في المنتدى الهندي الأمريكي.

    هذا المحتوى من

    Asha
    جون سوليفان الخارجية الأمريكية بوتان الهند
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