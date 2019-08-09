وزيرة الدفاع الإيطالية: جنودنا في مصراتة ليسوا هدفًا لطرفي النزاع الليبي

روما - (أ ش أ):

شددت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا الخميس على أن الجنود الإيطاليين في مدينة مصراتة ليسوا هدفًا للهجمات لأي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن الوزيرة الإيطالية قولها - عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إنه "في اليومين الأخيرين، ضربت طائرات المشير خليفة حفتر أيضاً مطار مصراتة، حيث توجد قاعدة إيطالية. إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطال الإيطاليين ومستشفانا بأي شكل من الأشكال. وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات. نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين المتحاربين في ليبيا".

ونوهت ترينتا بوجود المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة، وقالت "لا يزال مهمًا نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي".

وتابع: "نواصل الإعراب عن قربنا من الليبيين ونمارس نشاطا دبلوماسيا، يستخدم أيضًا مجال الصحة كأداة، يهدف إلى وقف استخدام السلاح وإجلاس الجهات الفاعلة المختلفة حول طاولة حوار".