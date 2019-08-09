رئاسة الوزراء الايطالية تنفي تقديم رئيس الحكومة استقالته

روما - (أ ش أ)

نفت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية إمكانية تقديم رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الاستقالة، وذلك تعليقاً على توجه الأخير للقاء رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا في مقر الرئاسة (قصر كويرينالي) في اجتماع مفاجئ وغير معلن بعد ظهر اليوم /الخميس/، غداة تفجر أزمة جديدة بين طرفي الائتلاف الحاكم في تصويت بمجلس الشيوخ حول جدوى مشروع خط القطارات فائقة السرعة للربط بين مديني تورينو الإيطالية وليون الفرنسية، والمعروف إعلامياُ بـ"تاڤ".

ونقلت وكالة أنباء (آكي) عن المصادر قولها "لا توجد أي فرضية للاستقالة"، مشيرة إلى أن كونتي ذهب إلى الرئيس ماتاريلا لإحاطته عن الوضع السياسي بعد الانقسام الذي شهدته قاعة مجلس الشيوخ بين قطبي الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-حزب الرابطة) الحاكم، حيث صوت برلمانيو حزب الرابطة، الذي يقوده ماتيو سالفيني، لصالح مقترحات، قدمتها قوى المعارضة، داعمة لخط السكك الحديدية، وأفشلوا مقترحاً للحليف حركة خمس نجوم يدعو لعدم المضي قدماً في المشروع.

وتحدثت صحف إيطالية اليوم عن تأرجح موقف سالفيني بين فض الائتلاف مع شريكه في الحكم لويجي دي ماتيو، الرئيس السياسي لحركة (خمس نجوم)، والدعوة لانتخابات مبكرة في شهر أكتوبر القادم وبين المطالبة بتعديل للفريق الحكومي بإقالة ثلاثة وزراء "غير مرغوب فيهم" محسوبين على حركة (خمس نجوم)، وهم: وزير النقل والبنية التحتية، دانيلو تونينيللي ووزيرة الدفاع إليزبيتا ترينتا ووزير المالية جيوفاني تريا.