أهم التصريحات في 24 ساعة: الجيش متمسك بالحل الدستوري في الجزائر
القاهرة – مصراوي:
قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن القوات المسلحة متمسكة بالحل الدستوري للأزمة في البلاد، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قوة الدولار الأمريكي لا ترضيه، وأكد رئيس وزراء باكستان عمران خان بأن بلاده لا تريد خوض حربًا مع الجارة الهند.
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