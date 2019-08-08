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    شاب يتحول إلى درع بشري لحماية صديقته في هجوم أوهايو (فيديو)

    11:10 م الخميس 08 أغسطس 2019
    شاب يتحول إلى درع بشري لحماية صديقته في هجوم أوهايو (فيديو)

    شاب يتحول إلى درع بشري لحماية صديقته

    القاهرة – مصراوي:

    مع بدء هجوم إطلاق النار بدايتون في ولاية أوهايو الأمريكية ليلة الأحد الماضي، قام كامرين كرودر بفعل بطولي حينما استخدم جسده كدرع لحماية صديقته من الرصاص.

    وانتشر مقطع فيديو للموقف البطولي بعدما التقطته كاميرا قريبة من موقع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص في غضون 30 ثانية أطلق فيها القاتل الرصاص قبل أن تتدخل الشرطة.

    ظهر كرودر في الفيديو مرتديًا ملابس بيضاء، وحينما بدأ إطلاق النار تحرك سريعًا ووضع كامل جسده فوق زميلته. ثم بدأ يتحرك بها للاحتماء بسور أسمنتي قصير.

    وقال الرجل في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إنه رأى الناس تتحرك سريعًا، وبعضهم بدأ في السقوط. وأضاف "كنت شبه متأكد من أن الدور سيكون علي".

    ساعد كرودر صديقته بعد ذلك وهربا سريعًا من الموقع.

    وأضاف أن كل تفكيره خلال إطلاق النار كان مركزا على حماية صديقته والتأكد من أنها بخير. وأضاف "رأيت 4 أشخاص مصابين على جانبي الطريق وفي منتصف الشارع".

    هجوم أوهايو اطلاق نار الشرطة الأمريكية
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