56 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس خلال 7 أيام

تونس - (أ ش أ)

بلغ عدد المرشحين للانتخابات التونسية الرئاسية، السابقة لأوانها، الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية اليوم /الخميس/ (اليوم السابع من فتح باب الترشح) 56 مترشحا.

وأودع اليوم 16 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي، بينهم 6 مرشحين أودعوا ملفاتهم بعد ظهر نفس اليوم.

وقدم بعد ظهر اليوم كل من مروان بن عمر (35 سنة ورجل أعمال مستقل /10 آلاف تزكية شعبية) ومنير بعطور ( محام مرشح عن الحزب الليبرالي التونسي / 19565 تزكية شعبية) والهاشمي الحامدي (رئيس حزب تيار المحبة/ 17500 تزكية شعبية) والصافي سعيد (مستقل ومدعوم من حركة الشعب/ 20 ألف تزكية شعبية) ومحمد أمين العقربي (35 سنة، مستقل/ 15 ألف تزكية شعبية)، في حين لم يستوف محسن المجاهد (رجل أعمال مقيم في جنيف، مستقل) الـ10 الاف تزكية والمبلغ المالي اللازمين لاستيفاء ملف الترشح .

وخلال الفترة الصباحية، أودع 10 مرشحين (9 مستقلين ومرشح واحد عن ائتلاف مدني) ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون توفير التزكيات المطلوبة، وهم نور الدين بوعلي والصحبي الطرابلسي ومحمد لسعد العوني وإقبال لمين حرم بن سعيد وزياد التبر وفتحية معاوي ورضوان عبد العالي والحبيب بن محمد ساسي ورفيق السلامي وماهر الخشناوي .

وكان مرشحان اثنان، هما رشاد عاشور ومنير الجميعي، سحبا أمس مطلبي ترشحيهما.

وتغلق فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها - مساء غد /الجمعة/ - بعد أن حددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، من 2 إلى 9 أغسطس الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.