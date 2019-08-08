  • عاجل:ماذا قالت الداخلية في بيانها الرسمي بشأن انفجار معهد الأورام؟ (نص كامل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    تزامنا مع بيان الداخلية.. واشنطن تعلق على انفجار معهد الأورام

    10:35 م الخميس 08 أغسطس 2019
    تزامنا مع بيان الداخلية.. واشنطن تعلق على انفجار معهد الأورام

    انفجار معهد الأورام

    القاهرة – مصراوي:

    قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تدين "الهجوم الإرهابي" خارج معهد الأورام يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا.
    وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن الولايات المتحدة تقف بجوار مصر في معركتها ضد الإرهاب.
    جاءت كلمات المسئولة الأمريكية والتي نشرتها وزارة خارجيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متزامنة مع إعلان وزارة الداخلية في القاهرة عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي.
    وقالت الوزارة إنه تبين أن منفذ الحادث يتبع حركة (حسم) الإرهابية، ويدعو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن والاسم الحركي معتصم وهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ "طلائع حسم".

    اقرأ أيضا:

    ماذا قالت الداخلية في بيانها الرسمي بشأن انفجار معهد الأورام؟ (نص كامل)

    الخارجية الأمريكية انفجار معهد الأورام تفجير إرهابي

    الخبر التالى:

    56 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس خلال 7 أيام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان