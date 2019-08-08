تزامنا مع بيان الداخلية.. واشنطن تعلق على انفجار معهد الأورام

القاهرة – مصراوي:



قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تدين "الهجوم الإرهابي" خارج معهد الأورام يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن الولايات المتحدة تقف بجوار مصر في معركتها ضد الإرهاب.

جاءت كلمات المسئولة الأمريكية والتي نشرتها وزارة خارجيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متزامنة مع إعلان وزارة الداخلية في القاهرة عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي.

وقالت الوزارة إنه تبين أن منفذ الحادث يتبع حركة (حسم) الإرهابية، ويدعو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن والاسم الحركي معتصم وهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ "طلائع حسم".

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