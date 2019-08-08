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    وزارة الدفاع الأمريكية تنفي التوصل لمنطقة آمنة بسوريا

    10:08 م الخميس 08 أغسطس 2019
    وزارة الدفاع الأمريكية تنفي التوصل لمنطقة آمنة بسوريا

    وزارة الدفاع الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ)

    أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن المحادثات مع أنقرة مستمرة، وأفضت إلى تفاهم على "آليات أمنية" و"قيادة مشتركة" دون إقامة منطقة آمنة، كما تزعم تركيا.

    وقال المتحدث باسم البنتاجون شون روبرتسون - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - إن الاجتماعات العسكرية بين الجانبين واشنطن وأنقرة حققت تقدما في اتجاه استحداث آليات أمنية في شمال شرق سوريا، لمعالجة مخاوف السلطات التركية.

    وأضاف أن البنتاجون يعتزم إنشاء قيادة عسكرية مشتركة في تركيا من أجل مواصلة البحث في التخطيط وآليات التطبيق، مبينا في الوقت ذاته أن تطبيق الآليات الأمنية مع تركيا سيمرّ بمراحل عدّة وان النقاشات معها لا تزال متواصلة.

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