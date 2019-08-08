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    السودان: البرهان يُسقط عقوبة الإعدام عن قياديين في "الجبهة الثورية"

    08:29 م الخميس 08 أغسطس 2019
    السودان: البرهان يُسقط عقوبة الإعدام عن قياديين في "الجبهة الثورية"

    رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان

    الخرطوم - (أ ش أ)

    أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بالعفو عن مالك عقار رئيس "الحركة الشعبية – شمال- جناج مالك عقار"، ونائبه ياسر عرمان، علما بأن الحركة عضو في "الجبهة الثورية".

    وذكر تلفزيون السودان أن قرار العفو شمل قيادات أخرى، لكنه لم يسمها ولم يحدد انتماءها.

    وكان عرمان عاد إلى السودان - في شهر مايو الماضي - وهو وعقار صادر ضدهما حكمين بالإعدام.

    يأتي هذا العفو إنفاذا للإعلان الدستوري الذي وقعه المجلس العسكري مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" الأحد الماضي، بالأحرف الأولى، ونص على إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها.

    وجاء القرار وسط احتدام الجدل حول موقف "الجبهة الثورية" الرافض للإعلان الدستوري، بعدما اعتبرت أنها همشت دورها، واشترطت لقبولها تضمين "وثيقة السلام"، التي وقعتها مع قوى "الحرية والتغيير" في أديس أبابا، في الإعلان الدستوري.

    وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مُسلحة، هى: "حركة تحرير السودان" جناح منى أركو مناوي، "الحركة الشعبية - شمال" جناج مالك عقار، و "العدل والمساواة" بقيادة حبريل ابراهيم، علما بأن حركتين مسلحتين كبيرتين لم يشاركا ابتداء في مفاوضات "الإعلان الدستوري"، وهما: "الحركة الشعبية – شمال" جناح عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور.

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