ترامب ينتقد ماكرون: لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة في أزمة إيران

القاهرة – مصراوي:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه لا يوجد من يتحدث باسم الولايات المتحدة فيما يخص المحادثات مع إيران.

وأشار ترامب، بحسب قناة الحرة الأمريكية، إلى أن "إيران تتلقى إشارات مختلفة من أشخاص يزعمون أنهم يمثلوننا بمن فيهم الرئيس ماكرون".

كما قال إن "إيران تواجه مشكلة مالية خطيرة ويرغبون بشدة في التحدث معنا".

كان الرئيسان الإيراني حسن روحاني والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاق في اتصال هاتفي أمس الأربعاء على ضرورة مواصلة الحوار والبحث عن طرق لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة.

وأكد ماكرون لروحاني التزام فرنسا بالاتفاق النووي، كما رحب بمقترح روحاني للتشاور بين خبراء البلدين للتوصل إلى حلول مناسبة للقضايا الإقليمية والدولية.

وتقوم فرنسا بجهود دبلوماسية لتسوية القضايا الإقليمية والحفاظ على الاتفاق النووي؛ وتدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهد في هذا الخصوص.