الأردن يدين القرار الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان

عمان - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم /الخميس/ قرار إسرائيل توسعة الاستيطان اللا شرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة..وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كل ممارساتها الأحادية التي تكرس الاحتلال وتقوض جهود السلام.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن قرار إسرائيل توسعة الاستيطان في فلسطين المحتلة خطوة لا قانونية مدانة تستدعي موقفا دوليا حاسما للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف ممارستها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

وأضاف الصفدي أن "الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس لاحتلال لن يتحقق السلام الشامل من دون زواله".