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    قوة الدولار الأمريكي "لا ترضي" الرئيس ترامب

    06:42 م الخميس 08 أغسطس 2019
    قوة الدولار الأمريكي "لا ترضي" الرئيس ترامب

    دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ)

    أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأمريكي .

    وأضاف ترامب - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين.

    وأشار إلى أن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعا، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأمريكيين المنافسة في ساحة متكافئة.

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