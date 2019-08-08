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    الزعيم الكردي "أوجلان" يعرض حل الصراع بين تركيا والأكراد في أسبوع

    06:37 م الخميس 08 أغسطس 2019
    الزعيم الكردي "أوجلان" يعرض حل الصراع بين تركيا والأكراد في أسبوع

    عبد الله أوجلان

    مصراوي – وكالات:

    أعلن عبد الله أوجلان الزعيم الكردي المسجون لدى تركيا، الخميس، أنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية مع الحكومة في أنقرة، مضيفًا أن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع.

    وبحسب وكالة رويترز، قال محام يمثل الزعيم الكردي في بيان إن موكله قال إن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع.

    وشدّد أوجلان على أن الحكومة التركية تحتاج لاتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ أي حل، وأن الأكراد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة.

    وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح في تمرد على الدولة التركية منذ عام 1984. وأوجلان مسجون في غرب تركيا منذ عام 1999.

    عبد الله أوجلان تركيا الحكومة التركية المسلحين الأكراد

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